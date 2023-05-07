Чемпионат Франции, 34 тур

Ланс – Марсель – 2:1

Гол: Фофана, 42, Опенда, 60 – Пайе, 88

Марсель и Ланс спорят за второе место в турнирной таблице Лиги 1. Перед стартом тура между командами была разница всего в один балл, поэтому поединок приковывал много внимания. Малиновский и Ко до старта тура не проиграли ни один из последних 11 выездных матчей в чемпионате.

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Подопечные Игоря Тудора сразу начали прессинговать соперника, пытаясь забить скорый гол. Это почти удалось сделать на 8-й минуте матча. Медина отдавал пас обратно на партнера, которого накрывал Санчес. Дансо ошибся и не попал по мячу. Чилиец забил, но после просмотра VAR рефери отменил гол, увидев нарушение правил со стороны нападающего Марселя. Ланс попытался отвести игру от своих ворот, но создать что-то действительно опасное у ворот Лопеса не удавалось. На 14 минуте Руслан Малиновский пробил из-за пределов штрафной, но сделал это очень неудачно.

Le but de Sanchez est refusé pour cette faute sur Kevin Danso. pic.twitter.com/uHB4LJ19j0 — RMC Sport (@RMCsport) May 6, 2023

Ланс попытался перехватить инициативу, но единственный удачный момент был от Фофана, издалека попавшего в штангу. Тудор был вынужден произвести раннюю замену из-за травмы Самуэля Жиго, выпустив Лео Балерди. Все попытки "красно-золотых" войти в штрафную Марселя проваливались. Оборона гостей действовала надежно и не давала возможности запереть прострелы с флангов. Но все же хозяева забили. Вторая попытка Секо Фофана пробить издалека была удачной. У Лопеса не было никаких шансов спасти свою команду. В конце первого тайма Малиновский неплохо исполнил штрафной, но партнеры по команде не смогли переиграть Бриса Самба.

После перерыва Марсель возобновил контроль над мячом, но Ланс начал высоко встречать соперника, чтобы помешать ему перейти на половину поля. Подопечные Тудора проводили атаку за атакой, но оборона хозяев не ошибалась. "Красно-золотые" почти не переходили в атаку, но одна из попыток завершилась аутом. Сотока и Франковские разыграли стеночку, а поляк исполнил блестящий пас на Опенда, который расстрелял Лопеса. Бельгийский форвард забил свой 19 гол в текущем сезоне Лиги 1. Марсель пытался использовать каждый стандарт, но подачи с угловых не находили адресатов, или же защитники соперника успевали выносить мяч.

На 75 минуте Тудор провел несколько замен, посадив на скамейку запасных Малиновского. В целом украинец провел посредственный матч. Казалось, что после своего повреждения Руслан полностью не восстановился и не принял форму. Выход Пайе и Гендузи добавили точить атаки Марселя. Именно Димитри смог в конце встречи отыграть один гол, но это не отразилось на финальном исходе. "Красно-золотые" впервые одержали 15 домашних побед с сезона 1982/83.

Победа позволила Лансу обойти Марсель в турнирной таблице. В настоящее время подопечные Франка Эса занимают вторую строчку, имея 72 балла. Малиновский и Ко переместились на третье место с 70 баллами.

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