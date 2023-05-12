"Це правда, що Маліновський втрачав важливі м'ячі у другому таймі матчу з Лансом, але він був хорошим у битві з Ліоном.

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Це саме той гравець, якого ми хотіли запросити до нашої команди, адже він дуже технічний і фантастично розумний. Він розуміє футбол. Звичайно, Руслан відчуває тиск, і йому, як і кожному іноземцю, потрібно адаптуватись, особливо тому, що він прибув із італійської ліги. Перехід у великі клуби має наслідки. Але я вірю в нього, його талант, а також у його людські якості", – цитує Тудора RMC.

Нагадаємо, у поточному сезоні Маліновський провів за Марсель 19 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи. Вже у неділю, 14 травня, українець матиме шанс покращити свою статистику – провансальці у матчі 35-го туру прийматимуть Анже. Початок зустрічі о 21:45.

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