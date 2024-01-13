Моуринью могут уволить из Ромы – провал в дерби разозлил президента, будущее Жозе на волоске
Президент Ромы Дэн Фридкин размышляет над увольнением Жозе Моуринью с должности главного тренера.
В середине недели Рома проиграла Лацио и вылетела из Кубка Италии. Провал в дерби стал серьезным ударом по амбициям президента "волков" Дэна Фридкина. Очередная неудача "джалоросси" разозлила руководство Ромы, сообщает Repubblica.
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По информации источника, Жозе Моуринью рискует потерять свой пост. Боссы римлян недовольны как результатами команды, так и пассивностью 60-летнего Моуринью по кадровым вопросам. Несмотря на открытое трансферное окно, тренер не подал никаких запросов по усилению состава.
По мнению Фридкина, инвестиции, сделанные в клуб, себя не оправдывают. Последней каплей может стать неудача в следующем матче с Миланом. В случае поражения существует большая вероятность увольнения Жозе Моуринью. К слову, "Особенный" этот поединок пропустит из-за дисквалификации.
Напомним, Моуринью возглавил Рому летом 2021-го, подписав контракт на три года. Португалец выиграл с римлянами Лигу конференций 2021/22 и вывел в финал Лиги Европы 2022/23, но ни разу так и не смог вывести команду в Лигу чемпионов. В Серии А 2023/24 Рома занимает только 8 место, отставая от 4-й позиции на 4 очка.
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