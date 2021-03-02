Полузащитник Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский накануне отметился юбилейным голом в Серии А.

Украинский легионер бергамской Аталанты Руслан Малиновский в 24-м туре чемпионата Италии помог своей команде одолеть Сампдорию, открыв счет в конце первого тайма. Результативный выстрел стал для украинца десятым в Серии А.

Красавец-гол Малиновского в видеообзоре матча Сампдория – Аталанта – 0:2

Таким образом, Малиновский догнал Сергея Реброва, Евгения Коноплянку и Андрея Ярмоленко по количеству голов в топ-5 европейских чемпионатов. Ему удалось обойти Юрия Максимова, у которого 9 голов. Безоговорочным и пока недосягаемым лидером рейтинга продолжает оставаться главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Украинские бомбардиры в топ-5 европейских лиг:

1. Андрей Шевченко (Милан, Челси) – 136 голов

2. Андрей Воронин (Боруссия М, Кельн, Байер, Ливерпуль, Герта, Фортуна) – 53

3. Александр Заваров (Ювентус, Нанси) – 17

4-7. Сергей Ребров (Тоттенхэм, Вест Хэм) – 10

4-7. Андрей Ярмоленко (Боруссия Д, Вест Хэм) – 10

4-7. Евгений Коноплянка (Севилья, Шальке) – 10

4-7. Руслан Малиновский (Аталанта) – 10

8. Юрий Максимов (Вердер) – 9

9. Виктор Скрипник (Вердер) – 7

10-11. Владимир Лютый (Бохум, Дуйсбург) – 6

10-11. Артем Кравец (Штутгарт, Гранада) – 6

Напомним, в текущем сезоне Малиновский провел в футболке Аталанты 27 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Маліновський гарно б'є по п'ятах Юве, Барса тріумфально прогнулась, чемпіони з невезіння і вічна тема МЮ – огляд вікенду