Полузащитник "богини" Руслан Малиновский обрадовал не только Джан Пьеро Гасперини, но и Александра Петракова.

Команда из Бергамо на своей базе приступила к подготовке к перенесенному матчу 20-го тура Серии А против Торино, который состоится уже завтра, 27 апреля.

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В ней принял участие Руслан Малиновский, тренировавшийся в общей группе, информирует официальный сайт Аталанты . Украинец несколько дней залечивал несерьезную травму колена, которую получил 18 апреля в поединке против Вероны (1:2). Встречу против Венеции (3:1) наш хавбек пропускал, а уже завтра, по всей видимости, будет помощником для Гасперини.

Эта новость прекрасна и для сборной Украины, ведь были опасения, что травма не позволит Малиновскому доиграть сезон и принять участие в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022 против Шотландии.