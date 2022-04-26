Команда з Бергамо на своїй базі розпочала підготовку до перенесеного матчу 20-го туру Серії А проти Торіно, який відбудеться вже завтра, 27 квітня.

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У ній взяв участь Руслан Маліновський, який тренувався в загальній групі, інформує офіційний сайт Аталанти. Українець кілька днів заліковував несерйозну травму коліна, якої зазнав 18 квітня у поєдинку проти Верони (1:2). Зустріч проти Венеції (3:1) наш хавбек пропускав, а вже завтра, вочевидь, буде помічником для Гасперіні.

Ця новина є чудовою і для збірної України, адже були побоювання, що травма не дозволить Маліновському дограти сезон та взяти участь у півфіналі плей-офф відбору на ЧС-2022 проти Шотландії.

Маліновський травмувався – команда посипалася. Аталанта поступилася Вероні, зазнавши третьої поразки поспіль