Шикарный гол Малиновского в видеообзоре матча Ювентус – Аталанта – 2:2

Аталанта упустила победу над Ювентусом в 32 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Ювентус – Аталанта на "Футбол 24".

Аталанта классно начала игру и быстро повела в счете: Папу Гомес протянул мяч в штрафную, обыгрался с Сапатой, дождался когда Дуван выскочит за спины защитникам, и отдал неожиданную передачу – колумбийцу оставалось пробить Щенсны, что он и сделал.

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А вот после перерыва Роналду сравнял счет ударом с пенальти за игру рукой Де Рона. Ближе к концу игры Малиновский снова вывел бергамасков вперед, классно пробив с правой с линии штрафной, однако последнее слово было за Роналду, который вновь реализовал пенальти.

Таким образом, Ювентус набрал 76 очков и остается на верху турнирной таблицы, Аталанта с 67 пунктами вплотную приблизилась ко второму Лацио.

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