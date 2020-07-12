toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ ЮВЕНТУС - АТАЛАНТА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

Шикарный гол Малиновского в видеообзоре матча Ювентус – Аталанта – 2:2

09:35 - Читати українською
Шикарный гол Малиновского в видеообзоре матча Ювентус – Аталанта – 2:2
Ювентус – Аталанта – 2:2 – видео голов и обзор матча

Аталанта упустила победу над Ювентусом в 32 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Ювентус – Аталанта на "Футбол 24".

55’ Криштиану Роналду
90’ Криштиану Роналду
 
Дуван Сапата 16’
Руслан Малиновский 80’
16’ Дуван Сапата
55’ Криштиану Роналду
80’ Руслан Малиновский
90’ Криштиану Роналду

Аталанта классно начала игру и быстро повела в счете: Папу Гомес протянул мяч в штрафную, обыгрался с Сапатой, дождался когда Дуван выскочит за спины защитникам, и отдал неожиданную передачу – колумбийцу оставалось пробить Щенсны, что он и сделал.

"Немного не повезло – был не наш день": Малиновский прокомментировал упущенную победу над Ювентусом

А вот после перерыва Роналду сравнял счет ударом с пенальти за игру рукой Де Рона. Ближе к концу игры Малиновский снова вывел бергамасков вперед, классно пробив с правой с линии штрафной, однако последнее слово было за Роналду, который вновь реализовал пенальти.

Таким образом, Ювентус набрал 76 очков и остается на верху турнирной таблицы, Аталанта с 67 пунктами вплотную приблизилась ко второму Лацио.

Ювентус – Аталанта: "Богиня" ставит приговор Сарри, Малиновский стал лучшим, а КР7, Дибала и Бентанкур спасают Турин

blog_ava
Ювентус – Аталанта: "Богиня" ставит приговор Сарри, Малиновский стал лучшим, а КР7, Дибала и Бентанкур спасают Турин
04:50
6779
Теги
Ювентус - Аталанта Руслан Руслан Малиновский Ювентус Ювентус Аталанта Аталанта Италия Криштиану Криштиану Роналду Видеоновости
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Малиновский наказал Ювентус роскошным голом
    Італія — 00:3721235 Малиновский наказал Ювентус роскошным голом
8
час
:
57
мин
Александрия
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук