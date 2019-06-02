Малиновский – о своем будущем: Не рассматриваю УПЛ, нужно делать шаг вперед

Полузащитник Генка Руслан Малиновский рассказал о своих перспективах в новом сезоне.

"В Бельгии я повзрослел, и в футбольном плане в том числе. На многие вещи смотрю по-другому – не так, как три года назад. Считаю, менталитет у меня изменился, как в плане отношения к делу, так и в игровом плане. Я стал более спокойным.

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Но это связано не только с чемпионатом Бельгии. Многое дает уверенность, которая появляется, когда играешь постоянно в составе, и когда чувствуешь доверие тренера и поддержку болельщиков.

Нет, пока я не знаю, где начну следующий сезон. Мне еще нужно переговорить с руководством Генка. Думаю, в ближайшие недели все должно проясниться. Пока конкретики никакой нет, только интерес со стороны отдельных клубов.

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Рассматриваю ли вариант с возвращением в Украину? Нет. Мне сейчас 26 лет – это тот возраст, когда нужно сделать шаг вперед и попробовать себя в более сильном чемпионате. После трех лет в Бельгии, считаю, я к этому готов. Нравится Серия А и английская Премьер-лига. Это чемпионаты топ-уровня", – сказал Малиновский в комментарии Sport.ua.

Ранее игрока связывали с Арсеналом, Наполи, лиссабонским Спортингом и московским Спартаком. В сезоне 2018/2019 Малиновский забил 16 голов и отдал 16 результативных передач в 51 матче.

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