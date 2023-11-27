"У нас был шанс выиграть этот матч, но все изменил один эпизод. Мы хорошо играли, создавали много моментов и хорошо прессинговали, но это футбол.

Безумный гол Малиновского в видеообзоре матча Фрозиноне – Дженоа – 2:1

Надо проанализировать сделанные ошибки и двигаться вперед. Сейчас много матчей, пауз на игры сборных нет. Важно, чтобы у всех было все хорошо. Команда есть, она сильная. Мы должны двигаться вперед, в том числе для болельщиков.

Я забил важный гол, но если бы мы взяли очко, то было бы лучше. Обидно, потому что все выложились на полную", – цитирует Малиновского TMW.

Напомним, украинец провел за Дженоа 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Малиновский роскошной пушкой открыл счет голам за Дженоа, Коваленко снова забил, но не спас Эмполи от фиаско