Дженоа уступил Фрозиноне в поединке 13-го тура Серии А – не помог сумасшедший гол Руслана Малиновского. Видео голов и обзор игры смотрите на "Футбол 24".

Фрозиноне повел в счете на 34-й минуте: Суле пробил из-за пределов штрафной в ближний угол, а вратарь ошибся. Дженоа ответила еще до перерыва – Малиновскому удался сумасшедший удар метров с 30-ти. Мяч после удара украинца залетел в дальнюю девятку.

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Игра шла к вполне закономерной ничьей, но Фрозиноне сумел вырвать победу. Это Монтериси в компенсированное время ко второму тайму переправил в ворота мяч после прострела Брешианини.