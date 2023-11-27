"У нас був шанс виграти цей матч, але все змінив один епізод. Ми добре грали, створювали багато моментів і добре пресингували, але це футбол.

Божевільний гол Маліновського у відеоогляді матчу Фрозіноне – Дженоа – 2:1

Треба проаналізувати зроблені помилки і рухатися вперед. Зараз багато матчів, пауз на ігри збірних немає. Важливо, щоб у всіх було все добре. Команда є, вона сильна. Ми повинні рухатися вперед, у тому числі для вболівальників.

Я забив важливий гол, але якби ми взяли очко, то було б краще. Прикро, бо всі виклалися на повну", – цитує Маліновського TMW.

Нагадаємо, українець провів за Дженоа 11 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 1 асист.

Маліновський розкішною гарматою відкрив лік голам за Дженоа, Коваленко знову забив, але не врятував Емполі від фіаско