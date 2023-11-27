Маліновський – про дебютний гол за Дженоа: "Якби ми взяли очко – було б краще"
Півзахисник генуезців Руслан Маліновський прокоментував поразку від Фрозіноне (1:2) у матчі 13-го туру Серії А.
"У нас був шанс виграти цей матч, але все змінив один епізод. Ми добре грали, створювали багато моментів і добре пресингували, але це футбол.
Божевільний гол Маліновського у відеоогляді матчу Фрозіноне – Дженоа – 2:1
Треба проаналізувати зроблені помилки і рухатися вперед. Зараз багато матчів, пауз на ігри збірних немає. Важливо, щоб у всіх було все добре. Команда є, вона сильна. Ми повинні рухатися вперед, у тому числі для вболівальників.
Я забив важливий гол, але якби ми взяли очко, то було б краще. Прикро, бо всі виклалися на повну", – цитує Маліновського TMW.
Нагадаємо, українець провів за Дженоа 11 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 1 асист.
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