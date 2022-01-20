Кубок африканских наций-2022, групповой этап, 3-й тур.

Группа F

Гамбия – Тунис – 1:0

Гол: Джаллоу, 90+3

Нереализованный пенальти: Джазири, 45+1, (Тунис)

Мали – Мавритания – 2:0

Голы: М. Айдара, 2, И. Коне, 49, (пен.)

Тунис, несмотря на статус фаворита, уступил Гамбии, пропустив роковой гол в компенсированное время. В параллельном поединке Мали без труда переиграл Мавританию. Таким образом, Мали выиграл группу F с 7 очками в активе. Гамбия с 7 пунктами стала второй, а Тунис с 3 баллами остался третьим.

Стали известны все участники плей-офф КАН-2022: Мали, Гамбия, Тунис, Камерун, Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Габон, Нигерия, Гвинея, Коморские острова, Сенегал, Марокко, Малави, Кот-д'Ивуар, Египет и Экваториальная Гвинея. Не обошлось без громких сенсаций – действующий чемпион Алжир вылетел из турнира, заняв последнее место в своей группе.

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