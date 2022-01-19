Египет составил компанию уникальной Нигерии в плей-офф КАН – жертвы грандов простились с турниром
Группа D Кубка африканских наций полностью оправдала предварительные прогнозы.
Кубок африканских наций, 3-й тур
Группа D
Гвинея-Бисау – Нигерия – 0:2
Голы: Садик, 56, Трост-Эконг, 79
Египет – Судан – 1:0
Гол: Абдельмонем, 35
В заключительном туре победители одержали синхронные победы и вышли из группы. Нигерия гарантировала себе плей-офф заранее, но миловать Гвинею-Бисау не собиралась. Счет открыл Умар Садик. Форвард Альмерии получил удобную передачу от Ихеаначо и точно пробил в нижний угол. Все вопросы снял Трост-Эконг – 0:2. Нигерия является и останется единственной командой нынешнего КАН, завершившей групповой этап с максимумом очков.
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Египту для победы над Суданом хватило одного удачного выстрела – центрбек Абдельмонем подключился на угловой и головой замкнул подачу Саида. Мохамед Салах провел откровенно посредственную игру, оставляя надежды на лучший плей-офф.
Судан финишировал последним, но и Гвинея-Бисау может паковать чемоданы домой – одного очка никак не хватает, чтобы пробиться в четверку лучших третьих команд.
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