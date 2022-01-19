Кубок африканских наций, 3-й тур

Группа D

Гвинея-Бисау – Нигерия – 0:2

Голы: Садик, 56, Трост-Эконг, 79

Египет – Судан – 1:0

Гол: Абдельмонем, 35

В заключительном туре победители одержали синхронные победы и вышли из группы. Нигерия гарантировала себе плей-офф заранее, но миловать Гвинею-Бисау не собиралась. Счет открыл Умар Садик. Форвард Альмерии получил удобную передачу от Ихеаначо и точно пробил в нижний угол. Все вопросы снял Трост-Эконг – 0:2. Нигерия является и останется единственной командой нынешнего КАН, завершившей групповой этап с максимумом очков.

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Египту для победы над Суданом хватило одного удачного выстрела – центрбек Абдельмонем подключился на угловой и головой замкнул подачу Саида. Мохамед Салах провел откровенно посредственную игру, оставляя надежды на лучший плей-офф.

Судан финишировал последним, но и Гвинея-Бисау может паковать чемоданы домой – одного очка никак не хватает, чтобы пробиться в четверку лучших третьих команд.

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