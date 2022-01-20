Кубок африканських націй-2022, груповий етап, 3-й тур.

Група F

Гамбія – Туніс – 1:0

Гол: Джаллоу, 90+3

Нереалізований пенальті: Джазірі, 45+1, (Туніс)

Малі – Мавританія – 2:0

Голи: М. Айдара, 2, І. Коне, 49, (пен.)

Туніс попри статус фаворита поступився Гамбії, пропустивши фатальний гол у компенсований час. В паралельному поєдинку Малі без надзусиль переграв Мавританію. Таким чином, Малі виграв групу F з 7 очками в активі. Гамбія з 7 пунктами стала другою, а Туніс з 3 балами залишився третім.

Стали відомі усі учасники плей-офф КАН-2022: Малі, Гамбія, Туніс, Камерун, Буркіна-Фасо, Кабо-Верде, Габон, Нігерія, Гвінея, Коморські острови, Сенегал, Марокко, Малаві, Кот-д'Івуар, Єгипет та Екваторіальна Гвінея. Не обійшлось без гучних сенсацій – чинний чемпіон Алжир вилетів з турніру, посівши останнє місце у своїй групі.

Єгипет склав компанію унікальній Нігерії у плей-офф КАН – жертви грандів попрощалися з турніром