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Мальдини вслед за сыном вылечился от коронавируса

14:45 18 Читати українською
Мальдини вслед за сыном вылечился от коронавируса
Паоло Мальдини / Reuters

Легенда Милана и сборной Италии Паоло Мальдини смог побороть вирус, который ужасает весь мир.

Технический директор "россонери" вылечился через несколько дней после своего сына Даниэля, информирует Calciomercato.

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Мальдини сдал положительный тест на коронавирус 21 марта, однако своевременное лечение и соблюдение всех мер безопасности позволило 51-летнему итальянцу выздороветь за относительно короткий срок. Технический директор Милана уже взялся за свои обязанности, в частности, обсудил с игроками возможное сокращение зарплаты. Даниэль Мальдини опередил отца и на протяжении нескольких дней тренируется, чтобы вернуть себя в форму.

Отметим, что ранее звезда Ювентуса Пауло Дибала также сообщил о полном выздоровлении, однако повторный тест все же обнаружил у аргентинца признаки коронавируса.

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коронавирус Милан Милан Италия Паоло Мальдини
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