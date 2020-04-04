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Дибала снова сдал положительный тест на коронавирус – ранее игрок объявил о выздоровлении

21:17 68 Читати українською
Дибала снова сдал положительный тест на коронавирус – ранее игрок объявил о выздоровлении
Пауло Дибала и Ориана Сабатини / соцсети

Форвард Ювентуса Дибала и его невеста Ориана Сабатини не смогли окончательно одолеть коронавирус.

"21 марта мы сдали тест, он был положительным. Три дня назад результат теста оказался отрицательным, но третий снова дал положительный результат.

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У меня и Пауло все еще коронавирус. Не знаю, как работает эта система, когда получаются разные результаты", – поделилась Сабатини в комментарии Mundo Deportivo.

Напомним, три дня назад Дибала поделился радостной вестью – тест на коронавирус не выявил следов болезни в организме Пауло и его невесты.

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