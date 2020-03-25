Одноклубник Малиновского, звезды Ювентуса и ужас в Сампдории – игроки Серии А, которым диагностировали коронавирус

По состоянию на 25 марта диагноз COVID-19 официально подтвержден у 16-ти игроков Серии А. Больше всего пострадала Сампдория, в составе которой сразу 7 инфицированных.

Пандемия коронавируса продолжает пугать Италию. На территории страны зафиксировано почти 70 тысяч официально подтвержденных случаев заболевания, из них практически 7 тысяч – летальные. Болезнь не обошла и футболистов, выступающих в Серии А – по состоянию на 25 марта их количество насчитывает 16 человек, информирует Football Italia.

Малиновский оказался в эпицентре ужаса – коронавирус полностью парализовал Бергамо

Трое игроков представляют Ювентус, двое – Фиорентину, семеро – Сампдорию. По одному случаю зафиксировано в Милане, Вероне, Аталанте и Парме.

Полный список инфицированных футболистов Серии А: Матфия Дзакканьи (Верона), Джузеппе Пеццела (Парма), Пауло Дибала, Блез Матюиди, Даниэле Ругани (все – Ювентус), Марко Спортьелло (Аталанта), Бартош Берешиньски, Маноло Габьядини, Фабио Депаоли, Альбин Экдаль, Омар Колли, Антонио Ла Гумина, Мортен Торсбю (все – Сампдория), Даниэль Мальдини (Милан), Душан Влахович и Патрик Кутроне (оба – Фиорентина).

Напомним, Серия А первой из топ-чемпионатов Европы ушла на вынужденный перерыв. Не исключено, что сезон 2019/20 так и не возобновится, поскольку Италия пострадала от коронавируса больше всех в Европе.

"Я ніколи не почувався так погано" – жахи коронавірусу очима футболіста, чий титулований батько бив Динамо і вигравав ЛЧ