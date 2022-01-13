"Він знав, що це був ризикований вибір. Не завжди можна вірити у те, що читаєш у газетах. Я бачив, що він не виглядає щасливим, але це природно, тому що у тренерській роботі бувають важкі моменти. Тренери та гравці працюють із душею, вони викладаються на повну, і бувають важкі моменти.

Мілан – Дженоа: стартові склади та онлайн-трансляція надважливого матчу Шевченка

У нього також недавно був COVID-19, тому він виглядав трохи пригніченим", – цитує Мальдіні Football-italia.

Після 21-го туру Серії А Дженоа залишається на дні турнірної таблиці. За чутками, "грифони" розглядають можливість звільнення Андрія Шевченка.

Шевченко з нервами повертається на Сан-Сіро, Ель Класіко в Азії, Клоппа підозрюють в брехні – анонс кубкового мідвіку