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Мальдини раскритиковал Францию за окончательную остановку футбольного сезона

07:30 21 Читати українською
Мальдини раскритиковал Францию за окончательную остановку футбольного сезона
Паоло Мальдини / фото: photonews

Технический директор Милана Паоло Мальдини верит, что розыгрыш Серии А удастся возобновить.

"Итальянские футболисты должны попытаться выйти на поле, в противном случае это будет катастрофа для всех. Прежде всего, с экономической точки зрения. Мы должны попробовать. Франция, на мой взгляд, сделала ошибку. Но мы примем любой вердикт правительства", – сказал Мальдини в эфире в Инстаграма с Филиппо Индзаги.

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Напомним, 30 апреля Лига 1 признала ПСЖ чемпионом Франции, несмотря на досрочное завершение чемпионата. Ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил, что из-за пандемии коронавируса сезон 2019/2020 в Лиге 1 не может быть доигран.

К слову, легендарный одноклубник Андрея Шевченко в Милане, а также его сын Даниэль тоже переболели коронавирусом. Болезнь была обнаружена в марте. Мальдини сообщил о полном выздоровлении в апреле.

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коронавирус Италия Паоло Мальдини
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