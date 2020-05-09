toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Мальдіні розкритикував Францію за остаточну зупинку футбольного сезону

07:30 464 Читать на русском
Мальдіні розкритикував Францію за остаточну зупинку футбольного сезону
Паоло Мальдіні / фото: photonews

Технічний директор Мілана Паоло Мальдіні вірить, що розіграш Серії А вдасться відновити.

"Італійські футболісти повинні спробувати вийти на поле, в іншому випадку це буде катастрофа для всіх. Передусім, з економічної точки зору. Ми повинні спробувати. Франція, на мій погляд, зробила помилку. Але ми приймемо будь-який вердикт уряду", – сказав Мальдіні під час ефіру в Інстаграмі з Філіппо Індзагі.

10 гравців Атлетіко підчепили коронавірус – історичний антирекордсмен досі позитивний

Нагадаємо, 30 квітня Ліга 1 визнала ПСЖ чемпіоном Франції, незважаючи на дострокове завершення чемпіонату. Раніше прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп оголосив, що через пандемію коронавірусу сезон-2019/2020 в Лізі 1 не може бути дограний.

До слова, легендарний одноклубник Андрія Шевченка в Мілані, а також його син Даніель теж перехворіли коронавірусом. Хвороба була виявлена в березні. Мальдіні повідомив про повне одужання в квітні.

Неймар vs Мбаппе, успіх Марселя зі сльозами надії, обкрадений Ліон, Камавінга затягнув Ренн в ЛЧ – ревю сезону Ліги 1

blog_ava
"Поважайте мене і мою роботу – поради Гвардіоли мені не потрібні". Правила життя Юппа Хайнкеса
12:04
5997
Теги
коронавірус Італія Паоло Мальдіні
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
31
хв
Львів
23:55
Олімпік
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук