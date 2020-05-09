Мальдіні розкритикував Францію за остаточну зупинку футбольного сезону

Технічний директор Мілана Паоло Мальдіні вірить, що розіграш Серії А вдасться відновити.

"Італійські футболісти повинні спробувати вийти на поле, в іншому випадку це буде катастрофа для всіх. Передусім, з економічної точки зору. Ми повинні спробувати. Франція, на мій погляд, зробила помилку. Але ми приймемо будь-який вердикт уряду", – сказав Мальдіні під час ефіру в Інстаграмі з Філіппо Індзагі.

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Нагадаємо, 30 квітня Ліга 1 визнала ПСЖ чемпіоном Франції, незважаючи на дострокове завершення чемпіонату. Раніше прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп оголосив, що через пандемію коронавірусу сезон-2019/2020 в Лізі 1 не може бути дограний.

До слова, легендарний одноклубник Андрія Шевченка в Мілані, а також його син Даніель теж перехворіли коронавірусом. Хвороба була виявлена в березні. Мальдіні повідомив про повне одужання в квітні.

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