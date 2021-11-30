"Шевченко проявив хоробрість приходом у Дженоа. Йому подобається ця робота, він прийняв важке завдання.

Шевченко: Мілан – мій дім, але зараз я на іншому боці

Він чемпіон – і доведе це. Я вболіваю за нього, але завжди хочу перемагати, у цьому і є спорт. Я хочу перемагати, навіть коли граю у настільний теніс із братом.

Думаю, ми з ним у Мілані досягли піку у Манчестері у фіналі Ліги чемпіонів 2003 року, коли він забив той пенальті.

Шевченко адаптувався до нас, коли приїхав. У нього був приголомшливий талант, але він мав інші звички. Андрій зумів змінитися і став нападником, яким ми всі його знаємо", – сказав Мальдіні у коментарі Sky Sport Italia.

Нагадаємо, поєдинок між Дженоа та Міланом відбудеться у середу, 1 грудня. Початок зустрічі о 21:45.

Шевченко здобув перше очко у Серії А – не той результат, якого чекали, колосальні проблеми і неприємна серія Дженоа