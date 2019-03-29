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Пластун, Безус и Яремчук вместе с партнерами по Генту развлеклись в парке аттракционов – забавные фото

19:26 79 Читати українською
Пластун, Безус и Яремчук вместе с партнерами по Генту развлеклись в парке аттракционов – забавные фото
Роман Яремчук с партнерами / ФК Гент

Бельгийский Гент оригинально готовится к матчу чемпионата против Брюгге.

Игроки и тренерский штаб бельгийского клуба решили провести время вместе с болельщиками в парке развлечений. Заметим, что сразу трое украинцев, которые вситупають за Гент, приняли участие в интересном мероприятии.

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Роман Безус попробовал себя в роли водителя на игрушечных автомобилях, Игорь Пластун испытал более экстремальный аттракцион, а Роман Яремчук фотографировался с фанатами.

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Теги
Украинцы за рубежом Роман Безус Роман Безус Игорь Пластун Игорь Пластун Гент Гент Бельгия Роман Яремчук Роман Яремчук
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