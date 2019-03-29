Пластун, Безус и Яремчук вместе с партнерами по Генту развлеклись в парке аттракционов – забавные фото

Бельгийский Гент оригинально готовится к матчу чемпионата против Брюгге.

Игроки и тренерский штаб бельгийского клуба решили провести время вместе с болельщиками в парке развлечений. Заметим, что сразу трое украинцев, которые вситупають за Гент, приняли участие в интересном мероприятии.

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