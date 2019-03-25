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"Его связь с Миланом всегда будет очень сильной", – Мальдини рассказал о шансах Шевченко стать наставником "россонери"

08:54 9 Читати українською
"Его связь с Миланом всегда будет очень сильной", – Мальдини рассказал о шансах Шевченко стать наставником "россонери"
Андрей Шевченко и Паоло Мальдини / соцсети

Директор по стратегическому развитию Милана Паоло Мальдини в эфире "ПроФутбол" вспомнил переход в итальянский клуб нынешнего тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

"Игрокам из Восточной Европы трудно в Италии. Но я вспоминаю, как пришел Шева, и не помню, чтобы у него возникали какие-то трудности. Он быстро проникся итальянским менталитетом.

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Сначала Андрею было нелегко. Другой язык, другая кухня, другие правила поведения. Динамо и Милан – кардинально разные миры. Ему очень помог Резо Чохонелидзе. Он приехал с Шевченко и разговаривал по-итальянски.

Он играл на высшем уровне, Милан побеждал. Мы сразу поняли, что у него будет большая карьера, что в будущем он получит "Золотой мяч".

В Италии о Шеве говорят всегда хорошо. Украина сильно сыграла против Италии в товарищеском матче. Я был удивлен быстрой адаптацией Андрея к новой роли, к роли тренера. Мне кажется, ему помог опыт игры именно в Италии. У нас легионеров обучают тактике, он это вобрал в себя. И сейчас это ему помогает.

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Может ли Шевченко возглавить Милан? Связь между Шевой и Миланом всегда будет очень сильной. В футболе все возможно, а жизнь полна сюрпризов", – сказал Мальдини.

Теги
Милан Милан Италия Сборная Украины Паоло Мальдини Андрей Шевченко Андрей Шевченко
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