Мальдини и Бобан могут покинуть Милан из-за конфликта с руководством клуба

В верхнем звене Милана ожидаются кадровые изменения.
Технический директор Милана Паоло Мальдини и глава отдела клуба по футбольным вопросам Звонимир Бобан уже летом могут покинуть свои посты, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Милан страдает от конфликта в руководстве клуба из-за назначения нового тренера
На такой шаг легенд "россонери" побуждают недоразумения с генеральным директором Иваном Газидисом, который без консультаций со своими коллегами вел переговоры с Ральфом Рангником относительно возможного назначения главным тренером клуба.
После 25-ти туров Серии А Милан под руководством Стефано Пиоли находится на 7-й строчке.
Мілан може придбати 2-й найбагатший мільярдер світу – він планує трансфери Мессі та Гвардіоли