Мальдини и Бобан могут покинуть Милан из-за конфликта с руководством клуба

В верхнем звене Милана ожидаются кадровые изменения.

Технический директор Милана Паоло Мальдини и глава отдела клуба по футбольным вопросам Звонимир Бобан уже летом могут покинуть свои посты, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Милан страдает от конфликта в руководстве клуба из-за назначения нового тренера

На такой шаг легенд "россонери" побуждают недоразумения с генеральным директором Иваном Газидисом, который без консультаций со своими коллегами вел переговоры с Ральфом Рангником относительно возможного назначения главным тренером клуба.

После 25-ти туров Серии А Милан под руководством Стефано Пиоли находится на 7-й строчке.

Мілан може придбати 2-й найбагатший мільярдер світу – він планує трансфери Мессі та Гвардіоли