toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА УОТФОРД - ЛИВЕРПУЛЬ

Мальдини и Бобан могут покинуть Милан из-за конфликта с руководством клуба

12:22 84 Читати українською
Мальдини и Бобан могут покинуть Милан из-за конфликта с руководством клуба
Звонимир Бобан и Паоло Мальдини / Фото AP

В верхнем звене Милана ожидаются кадровые изменения.

Технический директор Милана Паоло Мальдини и глава отдела клуба по футбольным вопросам Звонимир Бобан уже летом могут покинуть свои посты, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Милан страдает от конфликта в руководстве клуба из-за назначения нового тренера

На такой шаг легенд "россонери" побуждают недоразумения с генеральным директором Иваном Газидисом, который без консультаций со своими коллегами вел переговоры с Ральфом Рангником относительно возможного назначения главным тренером клуба.

После 25-ти туров Серии А Милан под руководством Стефано Пиоли находится на 7-й строчке.

Мілан може придбати 2-й найбагатший мільярдер світу – він планує трансфери Мессі та Гвардіоли

blog_ava
Реал Мадрид – Барселона: анонс Эль Класико, от которого зависит судьба титула
09:00
335
Теги
Италия Звонимир Бобан Иван Газидис Милан Милан Паоло Мальдини
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
17
мин
Реал Мадрид
22:00
Барселона
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук