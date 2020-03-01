Мальдіні та Бобан можуть покинути Мілан через конфлікт з керівництвом клубу

У верхній ланці Мілана очікуються кадрові зміни.

Технічний директор Мілана Паоло Мальдіні та очільник відділу клубу з футбольних питань Звонімір Бобан вже влітку можуть залишити свої посади, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Мілан потерпає від конфлікту у керівництві клубу через призначення нового тренера

На такий крок легенд "россонері" спонукають непорозуміння з генеральним директором Іваном Газідісом, який без консультацій зі своїми колегами вів перемовини з Ральфом Рангніком щодо можливого призначення головним тренером клубу.

Після 25-ти турів Серії А Мілан під керівництвом Стефано Піолі перебуває на 7-й сходинці.

Мілан може придбати 2-й найбагатший мільярдер світу – він планує трансфери Мессі та Гвардіоли