toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА УОТФОРД - ЛІВЕРПУЛЬ

Мальдіні та Бобан можуть покинути Мілан через конфлікт з керівництвом клубу

12:20 565 Читать на русском
Мальдіні та Бобан можуть покинути Мілан через конфлікт з керівництвом клубу
Звонімір Бобан та Паоло Мальдіні /Фото AP

У верхній ланці Мілана очікуються кадрові зміни.

Технічний директор Мілана Паоло Мальдіні та очільник відділу клубу з футбольних питань Звонімір Бобан вже влітку можуть залишити свої посади, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Мілан потерпає від конфлікту у керівництві клубу через призначення нового тренера

На такий крок легенд "россонері" спонукають непорозуміння з генеральним директором Іваном Газідісом, який без консультацій зі своїми колегами вів перемовини з Ральфом Рангніком щодо можливого призначення головним тренером клубу.

Після 25-ти турів Серії А Мілан під керівництвом Стефано Піолі перебуває на 7-й сходинці.

Мілан може придбати 2-й найбагатший мільярдер світу – він планує трансфери Мессі та Гвардіоли

blog_ava
Мбаппе повторив фірмовий фінт Роналдінью, осоромивши двох захисників – відео моменту
10:58
2706
Теги
Італія Звонімір Бобан Іван Газідіс Мілан Мілан Паоло Мальдіні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
24
хв
Реал Мадрид
22:00
Барселона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук