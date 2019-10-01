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Мальдини и Бобан могут быть уволены из Милана

14:28 188 Читати українською
Мальдини и Бобан могут быть уволены из Милана
Звонимир Бобан и Паоло Мальдини / imagephotoagency.it

Спортивный директор Милана Паоло Мальдини и председатель футбольного департамента "россонери" Звонимир Бобан оказались под угрозой увольнения из клуба.

Компания Elliott Management, которая владеет Миланом, изучает причины провального старта сезона, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Глава компании Гордон Сингер лично присутствовал на матче против Фиорентины (1:3), после которого болельщики активно выразили свое недовольство командой. Работа Мальдини и Бобана в клубе отдельно изучается, как и работа Джампаоло на посту главного тренера команды.

Напомним, что в первых шести турах Серии А Милан проиграл четыре раза, имея 6 очков в активе. "Россонери" занимают 16-ое место в чемпионате Италии.

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Италия Милан Милан Паоло Мальдини Марко Джампаоло Марко Джампаоло Звонимир Бобан
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