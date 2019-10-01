Мальдини и Бобан могут быть уволены из Милана

Спортивный директор Милана Паоло Мальдини и председатель футбольного департамента "россонери" Звонимир Бобан оказались под угрозой увольнения из клуба.

Компания Elliott Management, которая владеет Миланом, изучает причины провального старта сезона, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Шевченко проведет встречу с Мальдини на фоне слухов о назначении в Милан

Глава компании Гордон Сингер лично присутствовал на матче против Фиорентины (1:3), после которого болельщики активно выразили свое недовольство командой. Работа Мальдини и Бобана в клубе отдельно изучается, как и работа Джампаоло на посту главного тренера команды.

Напомним, что в первых шести турах Серии А Милан проиграл четыре раза, имея 6 очков в активе. "Россонери" занимают 16-ое место в чемпионате Италии.

"Они собираются опозорить еще одного культового игрока": Шевченко может возглавить Милан – как реагируют фанаты