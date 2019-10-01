Шевченко проведет встречу с Мальдини на фоне слухов о назначении в Милан

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко проведет переговоры со спортивным директором Милана Паоло Мальдини после матча Лиги чемпионов Аталанта – Шахтер.

Андрей Шевченко посетит матч 2-го тура Лиги чемпионов Аталанта – Шахтер, сообщает Reppublica.

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Как добавляет Gazzetta dello Sport, украинец – один из возможных кандидатов на пост тренера Милана, если "россонери" уволят Марко Джампаоло. Отмечается, что существует вероятность, что он будет совмещать должность главного тренера сборной Украины и клубную работу вместе со своим помощником Мауро Тассотти.

Напомним, матч 2-го тура Лиги чемпионов Аталанта – Шахтер состоится сегодня, 1 октября. Начало игры в 19:55.

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