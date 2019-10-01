Мальдіні та Бобан можуть бути звільнені з Мілана

Спортивний директор Мілана Паоло Мальдіні та голова футбольного департамента "россонері" Звонімір Бобан опинились під загрозою звільнення з клубу.

Компанія Elliott Management, яка володіє Міланом, вивчає причини провального старту сезону, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Голова компанії Гордон Сінгер особисто був присутнім на матчі проти Фіорентини (1:3), після якого вболівальники активно висловили своє невдоволення командою. Робота Мальдіні та Бобана в клубі окремо вивчається, як і робота Джампаоло.

Нагадаємо, що у перших шести турах Серії А Мілан програв чотири рази, маючи 6 очок в активі. "Россонері" посідають 16-е місце в чемпіонаті Італії.

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