Россия уже 9-й день ведет захватническую войну против Украины, разрушая деревни и города, убивая наших военных и гражданских. ВСУ с терробороной дают достойный отпор незваному гостю.

Шевченко назвал Путина убийцей: "Моя тетя сидела под землей 4 дня"

Малдера решил публично поддержать своих бывших коллег, с которыми проработал 5 лет бок о бок. "Держитесь, мои друзья", – написал итальянец в своем Instagram и добавил два фото с Андреем Шевченко и Александром Шовковским.

К слову, 50-летний специалист после прекращения сотрудничества с "сине-желтыми" в августе 2021 находится в творческом отпуске.