Малдера підтримав Шевченка та Шовковського під час війни
Андреа Малдера, колишній помічник Андрія Шевченка у збірній України, підтримав своїх колег.
Росія вже 9-й день веде загарбницьку війну проти України, руйнуючи села і міста, вбиваючи наших військових і цивільних. ЗСУ з теробороною дають гідну відсіч незваному гостеві.
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Малдера вирішив публічно підтримати своїх колишніх колег, з якими пропрацював 5 років пліч-о-пліч. "Тримайтеся, мої друзі", – написав італієць у своєму Instagram і додав два фото з Андрієм Шевченком і Олександром Шовковським.
До слова, 50-річний фахівець після припинення співпраці з "синьо-жовтими" у серпні 2021-го перебуває у творчій відпустці.
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