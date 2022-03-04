Росія вже 9-й день веде загарбницьку війну проти України, руйнуючи села і міста, вбиваючи наших військових і цивільних. ЗСУ з теробороною дають гідну відсіч незваному гостеві.

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Малдера вирішив публічно підтримати своїх колишніх колег, з якими пропрацював 5 років пліч-о-пліч. "Тримайтеся, мої друзі", – написав італієць у своєму Instagram і додав два фото з Андрієм Шевченком і Олександром Шовковським.

До слова, 50-річний фахівець після припинення співпраці з "синьо-жовтими" у серпні 2021-го перебуває у творчій відпустці.

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