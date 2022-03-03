Шевченко назвал Путина убийцей: "Моя тетя сидела под землей 4 дня"
Самый известный украинский футболист времен Независимости доносит европейцам сложную ситуацию на родной земле, затронувшую и его близких.
"Украинские города находятся в осаде. Люди живут под землей в укрытиях, среди них есть немало детей. Моя тетя сидела под землей 4 дня, не выходя оттуда.
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Мама живет возле аэропорта, который бомбили россияне. Она позвонила мне в 4 утра и сказала, что дом трясется. Не хватает слов, чтобы описать всю ситуацию. То, что переживает сейчас Украина, является одним из самых трудных моментов в ее истории. Очень нужна помощь. Спасибо всем, кто помогает, но нужно больше. Любое промедление может стать смертельным.
Что я думаю о Путине? Он – убийца. Сейчас Украина является мишенью, поскольку имеет общую границу с Россией. Но кто будет следующим?" – передает слова Шевченко Gianluca Di Marzio со ссылкой на Repubblica.
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