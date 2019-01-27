Селезнев не помог Малаге стать лидером Сегунды в матче против Тенерифе

Состоялся поединок 23-го тура второго дивизиона Испании Тенерифе – Малага.
Сегунда, 23-й тур
Тенерифе – Малага – 0:0
"Акула намочила порох": почему Малаге и Бланко Лещуку нужен киллер Селезнев, "как бальзам на душу" – реакция из Испании
Несмотря на статус фаворита, игроки Малаги не выглядели сильнее своих оппонентов с Тенерифе в первом тайме.
После перерыва инициатива вообще перешла в руки хозяев, но зрители так и не увидели забитых мячей в матче.
Украинский форвард Малаги Евгений Селезнев начал матч со скамейки запасных. Зато арендованный у донецкого Шахтера нападающий Густаво Бланко Лещук попал в стартовый состав. Именно эти игроки заменили друг друга на 83-й минуте, но результата это не принесло.
Ничья оставила Малагу на 2-й строчке турнирной таблицы, впереди только Гранада благодаря дополнительным показателям.