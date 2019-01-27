toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ТРАНСФЕРЫ ЛИВЕРПУЛЬ - ЛЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - СЕВИЛЬЯ

Селезнев не помог Малаге стать лидером Сегунды в матче против Тенерифе

27 января 00:25 422 Читати українською
Селезнев не помог Малаге стать лидером Сегунды в матче против Тенерифе
Тенерифе – Малага / Фото Ла Лига

Состоялся поединок 23-го тура второго дивизиона Испании Тенерифе – Малага.

Сегунда, 23-й тур

Тенерифе – Малага – 0:0

"Акула намочила порох": почему Малаге и Бланко Лещуку нужен киллер Селезнев, "как бальзам на душу" – реакция из Испании

Несмотря на статус фаворита, игроки Малаги не выглядели сильнее своих оппонентов с Тенерифе в первом тайме.

После перерыва инициатива вообще перешла в руки хозяев, но зрители так и не увидели забитых мячей в матче.

Украинский форвард Малаги Евгений Селезнев начал матч со скамейки запасных. Зато арендованный у донецкого Шахтера нападающий Густаво Бланко Лещук попал в стартовый состав. Именно эти игроки заменили друг друга на 83-й минуте, но результата это не принесло.

Ничья оставила Малагу на 2-й строчке турнирной таблицы, впереди только Гранада благодаря дополнительным показателям.

Теги
Испания Украинцы за рубежом Евгений Селезнев Евгений Селезнев Сегунда Малага Малага Густаво Бланко Лещук Густаво Бланко Лещук Тенерифе Тенерифе
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
46
мин
Шахтер
16:00
Лех
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук