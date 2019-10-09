Малага попросила перенести свой ближайший матч – экс-клуб Селезнева не может собрать достаточное количество игроков

Финансовый кризис в испанской Малаге привел к катастрофическому ограничению состава основной команды.

Бывший клуб Евгения Селезнева обратился в Королевскую федерацию футбола Испании с просьбой перенести матч 11 тура Сегунды против Кадиса (12 октября), информирует Marca.

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Малага просто не может собрать достаточное количество игроков для заявки. Летом "анчоусы" столкнулись с большими финансовыми проблемами и смогли заявить на сезон 2019/20 лишь 17 игроков. Сегунда не делает перерыв на матчи сборных, поэтому команды играют без футболистов, которых вызвали в национальные команды. Поэтому Малага потеряла еще пятерых своих представителей и не может сформировать полноценную заявку на игру с Кадисом.

Напомним, этим летом кризисный испанский клуб покинули Евгений Селезнев и Густаво Бланко Лещук, которые ранее имели опыт выступлений за Шахтер и ряд других клубов УПЛ.

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