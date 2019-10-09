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Малага попросила перенести свій найближчий матч – екс-клуб Селезньова не може зібрати достатню кількість гравців

11:21 192 Читать на русском
Малага попросила перенести свій найближчий матч – екс-клуб Селезньова не може зібрати достатню кількість гравців
Малага / Marilu Baez

Фінансова криза в іспанській Малазі призвела до катастрофічного обмеження складу основної команди.

Колишній клуб Євгена Селезньова звернувся у Королівську федерацію футболу Іспанії з проханням перенести матч 11 туру Сегунди проти Кадіса (12 жовтня), інформує Marca.

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Малага просто не може зібрати достатню кількість гравців для заявки. Влітку "анчоуси" зіткнулись з великими фінансовими проблемами і змогли заявити на сезон 2019/20 лише 17 гравців. Сегунда не робить перерву на матчі збірних, тому команди грають без футболістів, яких викликали у національні команди. Через це Малага втратила ще п'ятьох своїх представників і не може сформувати повноцінну заявку на гру з Кадісом.

Нагадаємо, цього літа кризовий іспанський клуб покинули Євген Селезньов та Густаво Бланко Лещук, які раніше мали досвід виступів за Шахтар та низку інших клубів УПЛ.

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Теги
Іспанія Сегунда Малага Малага Густаво Бланко Лещук Густаво Бланко Лещук Кадіс Кадіс Євген Селезньов Євген Селезньов
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