Малага попросила перенести свій найближчий матч – екс-клуб Селезньова не може зібрати достатню кількість гравців

Фінансова криза в іспанській Малазі призвела до катастрофічного обмеження складу основної команди.

Колишній клуб Євгена Селезньова звернувся у Королівську федерацію футболу Іспанії з проханням перенести матч 11 туру Сегунди проти Кадіса (12 жовтня), інформує Marca.

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Малага просто не може зібрати достатню кількість гравців для заявки. Влітку "анчоуси" зіткнулись з великими фінансовими проблемами і змогли заявити на сезон 2019/20 лише 17 гравців. Сегунда не робить перерву на матчі збірних, тому команди грають без футболістів, яких викликали у національні команди. Через це Малага втратила ще п'ятьох своїх представників і не може сформувати повноцінну заявку на гру з Кадісом.

Нагадаємо, цього літа кризовий іспанський клуб покинули Євген Селезньов та Густаво Бланко Лещук, які раніше мали досвід виступів за Шахтар та низку інших клубів УПЛ.

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