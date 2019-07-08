Малага намерена бесплатно подписать Бланко Лещука следующим летом

Испанский Малага заинтересована в услугах нападающего Шахтера Густаво Бланко Лещука.

Аргентинский форвард провел в Малаге сезон 2018/19 на правах аренды, испанцы не стали активировать опцию выкупа Бланко Лещука у Шахтера.

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Взамен "анчоусы" хотят взять форварда в аренду. Если это не удастся, то Малага готова подождать до следующего лета, когда у 27-летнего нападающего закончится контракт с "горняками", сообщает El Desmarque.

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Напомним, в прошлом сезоне Бланко Лещук провел за испанскую Малагу 42 матча во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.