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Малага намерена бесплатно подписать Бланко Лещука следующим летом

15:06 44 Читати українською
Малага намерена бесплатно подписать Бланко Лещука следующим летом
Густаво Бланко Лещук / Малага

Испанский Малага заинтересована в услугах нападающего Шахтера Густаво Бланко Лещука.

Аргентинский форвард провел в Малаге сезон 2018/19 на правах аренды, испанцы не стали активировать опцию выкупа Бланко Лещука у Шахтера.

Шахтер хочет продать Бланко Лещука – Малага хочет продлить аренду игрока

Взамен "анчоусы" хотят взять форварда в аренду. Если это не удастся, то Малага готова подождать до следующего лета, когда у 27-летнего нападающего закончится контракт с "горняками", сообщает El Desmarque.

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Напомним, в прошлом сезоне Бланко Лещук провел за испанскую Малагу 42 матча во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.

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Испания Шахтер Шахтер Малага Малага Густаво Бланко Лещук Густаво Бланко Лещук Трансферы Шахтера
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