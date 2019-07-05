Бланко Лещук хочет играть за Малагу, – отец футболиста

Отец форварда Шахтера Густаво Бланко Лещука рассказал о желании сына вернуться в Малагу.

"Шахтер еще ничего не решил относительно Густаво. Луиш Каштру сказал ему, что хочет посмотреть на него в действии, но мой сын все еще не определился.

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Густаво хотел бы играть за Малагу, потому что ему там очень комфортно, но решение принимает Шахтер", – сказал отец игрока Ser Deportivos Málaga.

Бланко Лещук провел в Малаге сезон 2018/19 на правах аренды. За это время он забил 9 голов в Сегунде, но "анчоусы" не смогли пробиться в Примеру, уступив в плей-офф Депортиво.