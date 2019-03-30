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Малага с Селезневым благодаря голу Бланко-Лещука вырвала ничью со Спортингом

00:05 26 Читати українською
Малага с Селезневым благодаря голу Бланко-Лещука вырвала ничью со Спортингом
Густаво Бланко-Лещук / Ла Лига

В матче 32 тура Сегунды Малага дома на последних минутах благодаря мячу Густаво Бланко Лещука сыграла вничью с хихонским Спортингом.

Испания. Сегунда, 32 тур

Малага – Спортинг – 1:1

Голы: Бланко Лещук, 83 – Джурджевич, 20 (пен.)

Удаления: Гонсалес, 72 – Перес, 66

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Малага в рамках 32 тура испанской Сегунды дома принимала хихонский Спортинг. Украинский нападающий Евгений Селезнев остался в запасе и вышел на поле на 52-й минуте встречи.

После первого тайма "анчоусы" уже минимально горели, когда Урош Джурджевич вывел гостей вперед. Доигрывали матч команды 10 на 10 после удалений в составе каждой из них. Под конец встречи Густаво Бланко Лещук сумел спасти 1 очко для андалусийцев. По итогам матча арендованный у Шахтера форвард получил оценку 7,9 от статистического потрала Sofa score и стал лучшим игроком во встрече. Селезнев получил 6,6.

Малага после 32 туров набрала 55 очков и осталась на 4 позиции в таблице, тогда как у Спортинга 46 пунктов и 9 строчка.

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Украинцы за рубежом Спортинг Хихон Спортинг Хихон Испания Густаво Бланко Лещук Густаво Бланко Лещук Сегунда Евгений Селезнев Евгений Селезнев Малага Малага
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