Малага з Селезньовим завдяки голу Бланко Лещука вирвала нічию зі Спортінгом

У матчі 32 туру Сегунди Малага вдома на останніх хвилинах завдяки м'ячу Густаво Бланко Лещука зіграла внічию з хіхонським Спортінгом.

Іспанія. Сегунда, 32 тур

Малага – Спортінг – 1:1

Голи: Бланко Лещук, 83 – Джурджевіч, 20 (пен.)

Вилучення: Гонсалес, 72 – Перес, 66

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Малага у рамках 32 туру іспанської Сегунди вдома приймала хіхонський Спортінг. Український нападник Євген Селезньов залишився в запасі і вийшов на 52-й хвилині зустрічі.

Після першого тайму "анчоуси" вже мінімально горіли, коли Урош Джурджевіч вивів гостей вперед. Догравали матч команди 10 на 10 після вилучень у складі кожної з них. Під кінець зустрічі Густаво Бланко Лещук зумів врятувати 1 очко для андалусійців. За підсумками матчу орендований у Шахтаря форвард отримав оцінку 7,9 від статистичного порталу Sofa score і став найкращим гравцем у зустрічі. Селезньов отримав 6,6.

Малага після 32 турів набрала 55 очок і залишилась на 4 позиції в таблиці, тоді як у Спортінга 46 пунктів і 9 сходинка.