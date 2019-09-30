Манчестер Юнайтед – Арсенал: Мактоминай открыл счет роскошным голом

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"Фран Соль постійно в офсайді – як йому пасувати?": скандал між Маріуполем та Шахтарем, або Чим не сподобалося Динамо
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Аталанта – Шахтер: "горняки" объявили список игроков на матч Лиги чемпионовЛига чемпионов — 30 сент 683
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