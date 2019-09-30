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Манчестер Юнайтед – Арсенал: Мактоминай открыл счет роскошным голом

30 сентября 23:17 56 Читати українською
Манчестер Юнайтед – Арсенал: Мактоминай открыл счет роскошным голом
Мактоминай направляется в объятия партнеров / официальный сайт АПЛ

Полузащитник Манчестер Юнайтед Скотт Мактоминай забил первый гол в матче 7-го тура английской Премьер-лиги против лондонского Арсенала.

45’ Скотт Мактоминай
 
Пьер-Эмерик Обамеянг 58’
45’ Скотт Мактоминай
58’ Пьер-Эмерик Обамеянг

Молодой шотландец забил "канонирам" под занавес первого тайма.

Манчестер Юнайтед – Арсенал: прямая видеотрансляция матча АПЛ

На 45-й минуте Мактоминай на линии штрафной получил передачу Рашфорда от линии поля. Не долго думая, хавбек подработал мяч и с правой пробил в левую девятку. Голкипер Арсенала Бернд Лено даже не шелохнулся – шансов парировать такой выстрел фактически не было.

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Манчестер Юнайтед - Арсенал Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Красивые голы Видеоновости Скотт Мактоминай Скотт Мактоминай
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