Манчестер Юнайтед – Арсенал: стартовые составы на матч АПЛ

В рамках 7-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед принимает Арсенал. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 7-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед – Арсенал начнётся в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт на канале "Setanta Sports", текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24".
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Стартовые составы
Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Туанзебе, Линделёф, Магуайр, Янг – Мактоминай, Погба – Перейра, Лингард, Джеймс – Рашфорд
Запасні: Ромеро, Рохо, Уильямс, Фред, Мата, Матич, Гринвуд
Арсенал: Лено – Чемберс, Сократис, Давид Луис, Колашинац – Гендузи, Джака, Торрейра – Пепе, Обамеянг, Сака
Запасні: Мартинес, Мейтлэнд-Найлс, Холдинг, Себальос, Уиллок, Нельсон, Мартинелли
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