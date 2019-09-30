Манчестер Юнайтед – Арсенал: Мактомінай відкрив рахунок розкішним голом

Півзахисник Манчестер Юнайтед Скотт Мактомінай забив перший гол у матчі 7-го туру англійської Прем'єр-ліги проти лондонського Арсенала.

Молодий шотландець забив "канонірам" під завісу першого тайму.

Манчестер Юнайтед – Арсенал: пряма відеотрансляція матчу АПЛ

На 45-й хвилині Мактомінай на лінії штрафного майданчика отримав передачу Рашфорда від лінії поля. Не довго думаючи, хавбек підробив м'яч і з правої невідпорно пробив у ліву дев'ятку. Голкіпер Арсенала Бернд Лєно навіть не ворухнувся – шансів парирувати такий постріл фактично не було.