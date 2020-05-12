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Максимов продлил контракт с Ворсклой

14:47 36 Читати українською
Максимов продлил контракт с Ворсклой
Юрий Максимов / ФК Ворскла

Наставник полтавской команды Юрий Максимов поставил подпись под новым соглашением с клубом.

Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов продлил контракт с полтавской командой, сообщает официальный сайт клуба.

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Срок действия трудового соглашения не сообщается. Известно лишь, что свои контракты продлил весь тренерский штаб Максимова.

Напомним, 51-летний специалист возглавил "зелено-белых" 15 ноября 2019 года. После 23-х туров Ворскла занимает четвертое место во второй шестерке, набрав 21 очко.

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