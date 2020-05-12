Максимов продлил контракт с Ворсклой

Наставник полтавской команды Юрий Максимов поставил подпись под новым соглашением с клубом.

Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов продлил контракт с полтавской командой, сообщает официальный сайт клуба.

Максимов: Не вижу проблем в том, чтобы играть через каждые два дня

Срок действия трудового соглашения не сообщается. Известно лишь, что свои контракты продлил весь тренерский штаб Максимова.

Напомним, 51-летний специалист возглавил "зелено-белых" 15 ноября 2019 года. После 23-х туров Ворскла занимает четвертое место во второй шестерке, набрав 21 очко.

Динамо чи Зоря у ЛЧ, доля титулу Шахтаря, "зручний" порятунок Карпат – 6 варіантів завершення сезону, і як догодити УЄФА