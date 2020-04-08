Максимов: Не вижу проблем в том, чтобы играть через каждые два дня

Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов поделился мыслями о возобновлении чемпионата Украины.

"Мои подопечные хотят тренироваться, но сейчас ведь все запрещено. Проводят индивидуальные пробежки, делается силовая работа в домашних условиях. Вообще я не вижу проблем в том, чтобы играть через каждые два дня. Ребята молодые, им не по 35 лет, так что соревновательный ритм они должны выдержать.

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Будем пытаться бороться за еврокубковую зону. Обидно только, что команда вроде набрала ход, а тут бац, и вынужденная пауза. Но ничего, это мы переживем. Главное, чтобы быстрее закончилась эпидемия и все начали жить обычной жизнью", – поделился Максимов в комментарии Команда№1.

Напомним, чемпионат Украины по футболу приостановлен из-за пандемии коронавируса. Предварительная дата возобновления соревнований – 15 мая.

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