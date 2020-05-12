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Максимов продовжив контракт з Ворсклою

14:47 293 Читать на русском
Максимов продовжив контракт з Ворсклою
Юрій Максимов / ФК Ворскла

Наставник полтавської команди Юрій Максимов поставив підпис під новою угодою з клубом.

Головний тренер Ворскли Юрій Максимов продовжив контракт з полтавською командою, повідомляє офіційний сайт клубу.

Максимов: Не бачу проблем в тому, щоб грати через кожні два дні

Термін дії трудової угоди не повідомляється. Відомо лише, що свої контракти пролонгував увесь тренерський штаб Максимова.

Нагадаємо, 51-річний фахівець очолив "зелено-білих" 15 листопада 2019 року. Після 23-х турів Ворскла посідає четверту сходинку у другій шістці, набравши 21 очко.

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Юрій Максимов Юрій Максимов Ворскла Ворскла
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