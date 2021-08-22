Півзахисник Ворскли Луїзао не входить у плани головного тренера Юрія Максимова.

Найближчим часом 23-річний бразилець повинен приєднатися до Байї на правах оренди з правом викупу, стверджує Football.ua.

Ворскла – Металіст 1925 – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Луїзао пропустив останні матчі Ворскли нібито через травму. Втім, Максимов сам не бажає продовжувати співпрацю з екс-гравцем Порту. Полтавський клуб погодився відпустити півзахисника на батьківщину.

Додамо, що загалом Луїзао провів у складі Ворскли 36 матчів, в яких відзначився одним голом та одним асистом.

Ворскла впевнено переграла Металіст 1925, здобувши третю поспіль домашню перемогу – полтавці обійшли Динамо