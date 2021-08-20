Ворскла одержала уверенную победу в матче 5-го тура чемпионата Украины против Металлист 1925. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи Ворскла – Металлист 1925 на "Футбол 24".

Ворскла вышла вперед в конце первого тайма – это Чеснаков после скидки Скляра изысканно пробил в угол ворот с левой. Вторая половина началась с грандиозного сейва Ризныка, который отразил пенальти в исполнении Батюшина.

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Через 10 минут Металлист 1925 таки забил, правда в собственные ворота. Ткачук пытался прервать прострел с фланга, однако пробил по собственным воротам. Полтавчане были близки к разгромной победы, но Кане с убийственной позиции не смог пробить мимо голкипера.

Таким образом, Ворскла набрала 11 очков и поднялась на 2 место – впереди только Десна. Металлист 1925 с 6 пунктами расположился на 7 позиции.