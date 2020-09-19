"Два тура сыграли, вроде на первом месте. Сегодня стоило себя еще раз проверить. Ребята молодцы, имели достойный вид. Думаю, мы победили заслуженно. Александрия физически сильная команда, тем дороже эта победа для нас.

Александрия – Ворскла – 0:2 – видео голов и обзор матча

Сознательно отказались от высокого прессинга. Если бы мы пошли накрывать, все игроки были бы отыграны, поскольку они выходят в атаку через длинные передачи и благодаря скоростным проходам отдельных исполнителей.

Всегда говорили, что лучшая оборона – это нападение. Стараемся забивать голы, тогда меньше шансов на то, что допустимо сами. Сегодня все удалось. Хочу поздравить свою команду с победой", – поделился Максимов в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, Ворскла уверенно обыграла Александрию (2:0) и продолжает возглавлять чемпионат Украины.

Ворскла уверенно победила Александрию и закрепила лидерство в УПЛ