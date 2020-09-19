"Два тури зіграли, наче на першому місці. Сьогодні варто було себе ще раз перевірити. Хлопці молодці, мали гідний вигляд. Думаю, ми перемогли заслужено. Олександрія фізично сильна команда, тим дорожче ця перемога для нас.

Олександрія – Ворскла – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Свідомо відмовилися від високого пресингу. Якби ми пішли накривати, всі гравці були б відіграні, оскільки вони виходять в атаку через довгі передачі і завдяки швидкісним проходам окремих виконавців.

Завжди говорили, що найкраща оборона – це напад. Намагаємося забивати голи, тоді менше шансів на те, що припустимо самі. Сьогодні все вдалося. Хочу привітати свою команду з перемогою", – поділився Максимов у коментарі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, Ворскла впевнено обіграла Олександрію (2:0) та продовжує очолювати чемпіонат України.

Ворскла впевнено перемогла Олександрію та закріпила лідерство в УПЛ