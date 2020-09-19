Полтавская Ворскла получила уже третью подряд победу в УПЛ – жертвой полтавчан в матче 3-го тура стала Александрия. Смотрите видео голов и обзор матча Александрия – Ворскла.

Александрия начала намного активнее, однако Ворскла дождалась, когда соперник немного устанет и повела в счете – Степанюк воспользовался несогласованностью действий защитников. В начале второго тайма полтавчане удвоили преимущество – Пуцлин замкнул навес Пердуты с правого фланга.

Ворскла уверенно победила Александрию и закрепила лидерство в УПЛ

Таким образом, Ворскла набрала девять очков и осталась на первой позиции в турнирной таблице. Александрия с тремя зачетными баллами в активе держится на восьмой строчке.