"У нас очень многим ребятам – 35-36 лет. Ребенку, Сапаю, Чеснакову – 33. У нас весь защита – клуб "Кому за 30". В футболе вечных не бывает. Футболисты еще поиграют, у кого сколько силы. Кто-то до 35-ти, а кто-то в 30 закончу.

Ворскла отпустила своего легионера в чемпионат Румынии

Мы в паспорт не смотрим, главное, чтобы футболист выкладывался, приносил пользу. Мы стараемся выжать из молодых, если не сегодня, то завтра хотя бы. Если хотя бы один из пяти или девяти, которых мы хотели брать на сборы, заиграет – это уже будет хорошо. Нам уже никого искать не надо будет, у нас своих воспитанники", – поделился Максимов в комментарии Футбольному формату.

К слову, Ворскла занимает пятое место в чемпионате Украины, имея в активе 20 очков.

Маліновський не використав шанс? Італійська преса пише про гнів Гасперіні – багато критики та крихти позитиву